Ульяновск, , 15:39 — REGNUM В Ульяновской области произошла коммунальная авария на сетях водоснабжения. Это следует из информации управления МЧС.

Вода Дарья Антонова, ИА REGNUM

Информация о происшествии в Засвияжском районе Ульяновска поступила в ведомство 29 июня в 13:25 (мск). По данным управления, при проведении строительных работ по улице Аблукова повреждена 400-миллметровая спусковая задвижка на водоводе. Спасатели отмечают, что из-за аварии холодная вода подаётся на пониженных параметрах.

«В результате снижения давления в водопроводных трубах холодная вода может не достигать верхних этажей многоэтажных зданий Железнодорожного района, не будут работать водонагревательные колонки», — уточняют в администрации Ульяновска.

Водовод отключен, специалисты занимаются устранением аварийной ситуации. От спасателей для ликвидации аварийного отключения холодного водоснабжения привлечены 22 человека и девять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для подготовки к новому отопительному сезону планируется направить почти 990 млн рублей.