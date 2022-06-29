Москва, , 15:39 — REGNUM В падении эксперта дело не совсем в действиях Китая. Хотя в некоторых случаях китайские производители перешли на предоплату в связи с возросшими рисками неплатежей со стороны российских покупателей, в целом, торговые и производственные компании КНР готовы сотрудничать с российскими предпринимателями, заявил корреспонденту ИА REGNUM гендиректор логистической компании «РФК Групп» Максим Чепов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экспорт из Китая в РФ, именно в период с конца февраля и по конец мая, пострадал, в первую очередь, по следующим причинам:

1) Нестабильность курсов валют. Когда доллар (а вслед за ним и юань) сначала стоит свыше 100 руб, а потом резко падает, большинство импортеров займут выжидательную позицию и приостановят закупки иностранного товара до момента большей стабилизации.

2) Отключение крупных российских банков от SWIFT. Как результат, большинство оплат за китайский товар остановилось. Предприниматели искали варианты переводов в более мелких банках, которые пока вне санкций. На это нужно время, и т.ч. для осознания рисков перехода на работу с некрупными банками.

3) Уход международных перевозчиков с российского рынка. Таких как морская линия Maersk. Для адаптации транспортно-логистической составляющей также требуется время.

4) Многие торговые компании в России ждут падения платежеспособного спроса со стороны населения. Как следствие, объем закупок, как минимум, в текущий период, объективно снижается. Нужно наблюдать за рынком.

Правительство РФ сделало ряд мер, которые помогут импорту. В частности, укрепление рубля, обнуление таможенных пошлин на множество товаров, упрощение требований по сертификации некоторой продукции, законодательная легализация параллельного импорта.

Как результат, есть надежда, что эти меры поспособствуют оживлению экономики и импорту из Китая, в том числе», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт товаров из Китая в Россию с конца февраля по конец мая 2022 года сократился на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

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