Ижевск, , 15:39 — REGNUM В управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю поступило сообщение жителя Завьяловского района о приобретении некачественной свежемороженой рыбы в одной из торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба управления.

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На торговую точку на территории «Эко-рынка» выехали специалисты ведомства вместе с представителями МВД. При осмотре точки в селе Октябрьский было установлено, что индивидуальный предприниматель хранит и реализует 102 кг рыбы без маркировки, что недопустимо по техническим регламентам Таможенного союза. Предприниматель получил рыбную продукцию от поставщиков из Ижевска.

Согласно предписанию управления партия рыбы была уничтожена на площадке ООО «МПЗ» Удмуртвторресурс».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в продаже обнаружена партия креветок с содержанием опасного токсичного вещества — мышьяка. Всего изъято из оборота восемь партий в количестве 820 килограммов рыбной продукции.

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