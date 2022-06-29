Москва, 29 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. На территории Подмосковья планируется нарастить объемы хранения картофеля и овощей. Об этом 29 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

ulleo Овощи

Для этих целей в регионе до 2025 года намечено строительство 20 новых овощехранилищ. На данный момент на территории области есть условия для хранения 550 тыс. тонн овощей. Предпринятые меры позволят увеличить этот показатель до 710 тыс. тонн. Ожидается, что это позволит избежать сезонного колебания цен на указанную категорию продуктов питания.

«В наших планах — реализовать 20 проектов по строительству и реконструкции хранилищ, которые обеспечат хранение более 160 тыс. тонн овощей. В настоящее время в области доступно 550 тыс. тонн хранения, они, соответственно, будут увеличены до 710 тыс. тонн», — сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.