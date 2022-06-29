Архангельск, , 15:32 — REGNUM В Архангельской области за неделю жертвами телефонных мошенников стали 22 человека, сообщает региональное правительство.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

«За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 22 дистанционные кражи и 29 случаев мошенничества. При этом в Архангельске, Котласе и Котласском районе вновь зафиксированы факты обмана работников учреждений здравоохранения и образования. Также в июне в Архангельске и Северодвинске зарегистрировано 8 фактов мошенничества в отношении пенсионеров», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, аферисты начали звонить клиентам банков и прикидываться сотовыми операторами.