Москва, , 15:32 — REGNUM К сожалению, российская официальная статистика по импорту и экспорту — в целом по товарам и по отдельным странам — сейчас недоступна. Падение экспорта из Китая в Россию может частично объясняться локдаунами в Китае весной 2022 года, которые в целом негативно отразились на производстве и логистике, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Флаги России и Китая Minsvyaz.ru

«Пик этих проблем наблюдался в апреле, и мог дополнительно ухудшить статистику, в то же время сейчас, по заявлению первого вице-премьера Андрея Белоусова , глубина спада российского импорта сокращается, что в общем подтверждается и доступными косвенными данными.

Однако, по-видимому, приходится согласиться с мнением, что Китай и китайские компании весьма осторожно относятся к западным санкциям в отношении России, опасаясь попасть под обвинения в содействии их обходу и вторичные санкции.

Угроза вторичных санкций заставляет местные компании избегать поставок продукции с использованием американских комплектующих и патентов. Это неудивительно, поскольку внешнеторговый оборот Китая с США превышает $700 млрд в год, сопоставимый оборот у Китая и со странами ЕС, в то время как объемы торговли Китая с Россией хоть и быстро растут, но по итогам прошлого года были значительно ниже ($147 млрд).

В то же время китайские компании, не присутствующие на западных рынках, могут попытаться увеличить экспорт в Россию, заняв часть освободившегося после ухода западных компаний рынка, но процесс вряд ли будет быстрым.

Для российской экономики пока получается проще перенаправить в Азию экспорт сырья, чем переориентировать потоки импортной продукции. Это сказывается на рекордном профиците счета текущих операций и укреплении курса рубля до многолетних максимумов.

Однако запасы продукции в стране постепенно заканчиваются и при невозможности их заменить дефицит товаров, комплектующих и промежуточной продукции будет ощущаться более остро, ограничивая возможности как потребления, так и в еще большей степени производства», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт китайских товаров в Россию с конца февраля по конец мая 2022 года сократился на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Читайте также: Китай сократил экспорт товаров в Россию на 38%