Москва, 29 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Рублевые доходы металлургов от экспорта сократились на фоне укрепления курса рубля, это их беспокоит больше, чем акциз на жидкую сталь. Как передает корреспондентИА REGNUM29 июня, об этом заявил министр финансовАнтон Силуанов при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета за 2021 год в Госдуме.

Archive.government.ru Антон Силуанов

Он рассказал, что встретился на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) встретился с представителями ряда компаний, которые входят в этот сектор.

«Вопрос металлургов не в акцизе на жидкую сталь, а в курсообразовании. Потому что рублевые доходы от экспорта сократились в результате укрепления курса рубля», — сказал Силуанов.

По его словам, отраслевиков волнует, как долго будет продолжаться крепкое курсообразование.

«Для того, чтобы нам начать влиять на курс, нам нужно тогда участвовать на валютном рынке. Если мы будем участвовать на валютном рынке, то нам нужно тогда часть наших сверхдоходов, которые мы получаем, направлять на валютный рынок и, возможно, сберегать в валютах дружественных стран», — заключил министр.