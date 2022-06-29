Ижевск, 29 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подросток, который повредил Мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Каракулино. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

пресс-служба управления МВД по Удмуртии Мемориал воинам в Каракулино

Вандалом оказался 15-летний местный житель, который состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение. Он объяснил, что открутил болты с таблички мемориала, планируя затем сдать их в пункт приема металла. Бех креплений таблички упали и разбились.

По данному факту начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году 14-летнего подростка за осквернение памятника, посвященного воинам Камбарки, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отправили на принудительное лечение.

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