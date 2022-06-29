Москва, 29 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы несколько мужчин и девушка устроили стрельбу, после чего уехали на автомобиле, сообщили 29 июня в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Alexas_Fotos Стрельба

Отмечается, что информация о выстрелах поступила в 04:00 мск.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в 03:30 в районе дома 21 в Туркменском проезде «несколько мужчин и девушка из неустановленного оружия произвели выстрелы в воздух, сели в транспортное средство и уехали в неустановленном направлении».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности неизвестных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее в Москве при проезде свадебного кортежа произошла стрельба.

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