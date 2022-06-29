Ахалцихе, Грузия, , 19:01 — REGNUM В Грузии Ахалцихский районный суд приговорил к длительному сроку тюремного заключения гражданина, обвинявшегося в убийстве и покушении на убийство, в том числе, на почве «гендерной нетерпимости», сообщает 29 июня грузинский телеканал «Имеди».

Тюрьма

В результате рассмотренных в суде доказательств было установлено, что 28 октября 2021 года в Боржомском муниципалитете обвиняемый из ревности несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в мужчину, который от полученных ранений скончался на месте. После этого обвиняемый в присутствии несовершеннолетних детей на почве «гендерной нетерпимости» нанес ножевые ранения своей супруге. В результате своевременной медицинской помощи пострадавшая женщина была спасена.

Суд признал подсудимого виновным в «умышленном убийстве одного человека и покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью в отношении члена семьи на почве гендерной нетерпимости» и приговорил его к 17 годам лишения свободы.