Донецк, , 15:28 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам населённые пункты Доломитное и Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Доломитного со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено семь мин калибра 60 мм.

Также указывается, что в 14:30 киевские боевики выпустили по Верхнеторецкому 12 снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание The Economic Times сообщило, что поставки вооружений стандарта НАТО не спасают Украину от военного поражения.