Пенза, , 15:33 — REGNUM До 31 декабря 2022 года в рамках социальной газификации в Пензенской области планируют подключить 4121 домовладение в 472 населенных пунктах. Губернатор региона Олег Мельниченко поручил нарастить темпы и сократить сроки рассмотрения документов на догазификацию.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Со слов первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева, на подведение газа до границ земельных участков исполнено 1746 договоров, или 41% от общего числа заключенных соглашений.

«Выполнено подключение 1288 домовладений — 30% от запланированного количества, в том числе подключены все домовладения, вошедшие в список 2021 года. Подключение домовладений, намеченных на текущий год, производится опережающими темпами», — констатировал Кувайцев.

При этом в ряде муниципалитетов работы ведутся медленно, отметил первый зампред.

Проанализировать причины незавершенных работ и нарастить темпы призвал глав муниципалитетов губернатор Пензенской области.

«Я ориентирую глав администраций городов и районов на то, чтобы эта работа находилась под вашим личным контролем. Ее результаты — это, прежде всего, вопрос благополучия наших граждан. В первую очередь тех, кто проживает на селе», — сказал Мельниченко, отметив, что работы по подведению газа необходимо закончить до наступления зимы.

Также губернатор поручил при поступлении документов на догазификацию сократить сроки их рассмотрения.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области утверждена единовременная выплата в 110 тыс. рублей для многодетных малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами для подключения жилых домов к сетям газораспределения.

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