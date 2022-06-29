Пенза, 29 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. До 31 декабря 2022 года в рамках социальной газификации в Пензенской области планируют подключить 4121 домовладение в 472 населенных пунктах. Губернатор региона Олег Мельниченко поручил нарастить темпы и сократить сроки рассмотрения документов на догазификацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Со слов первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктора Кувайцева, на подведение газа до границ земельных участков исполнено 1746 договоров, или 41% от общего числа заключенных соглашений.

«Выполнено подключение 1288 домовладений — 30% от запланированного количества, в том числе подключены все домовладения, вошедшие в список 2021 года. Подключение домовладений, намеченных на текущий год, производится опережающими темпами», — констатировал Кувайцев.

При этом в ряде муниципалитетов работы ведутся медленно, отметил первый зампред.

Проанализировать причины незавершенных работ и нарастить темпы призвал глав муниципалитетов губернатор Пензенской области.

«Я ориентирую глав администраций городов и районов на то, чтобы эта работа находилась под вашим личным контролем. Ее результаты — это, прежде всего, вопрос благополучия наших граждан. В первую очередь тех, кто проживает на селе», — сказал Мельниченко, отметив, что работы по подведению газа необходимо закончить до наступления зимы.

Также губернатор поручил при поступлении документов на догазификацию сократить сроки их рассмотрения.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области утверждена единовременная выплата в 110 тыс. рублей для многодетных малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами для подключения жилых домов к сетям газораспределения.

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