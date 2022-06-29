Курган, 29 июня 2022, 15:27 — REGNUM В Курганской области за сутки на 29 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировали четыре человека, выписано по выздоровлении 82 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 16 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 29 июня выявлено 105 106 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 103 301 человек, скончались 1441 пациент (ни одного человека за сутки).
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