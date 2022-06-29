Курган, 29 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 29 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировали четырёх человек, выписано по выздоровлению 82 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 16 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 29 июня выявлено 105 106 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 103 301 человек, скончались 1441 пациент (ни одного человека за сутки).