Москва, , 15:26 — REGNUM Инициатива не штрафовать водителей за забытые дома права или документы на автомобиль имеет как и плюсы, так и минусы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Водительское удостоверение

«Отдельные варианты интересны — например, забытые водительские права. Но здесь стоило бы акцентировать внимание на цифровизацию. Сотрудник ГИБДД может проверить факт наличия водительских прав по онлайн-базе.

При этом не включение поворотников на автомобиле и неисправности создают опасности на дорогах и могут привести к аварии. Поэтому здесь такая инициатива может иметь две стороны.

Необходимо ещё более тщательно проработать те предложения, которые даны, чтобы исключить появления отрицательных последствий от их введения», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили не штрафовать водителей за забытые дома права или документы на автомобиль.

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