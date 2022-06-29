Ульяновск, 29 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области рассмотрят новые меры поддержки добровольцев и волонтёрских организаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам заседания совета по вопросам добровольчества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе обсуждения общественники обозначили ряд проблем и предложили их решение. К примеру, региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Алексей Кольцов попросил выделить транспорта на поисковые работы.

В продолжение транспортной темы предложили рассмотреть возможность льготного проезда добровольцев на городских трамваях и троллейбусах. Также представители общественных организаций предложили размещать билборды с информацией о добровольческих организациях.

Министр молодёжного развития Ульяновской области Артём Мирошников сделал акцент на работе по привлечению внебюджетных средств на поддержку и развитие добровольческого движения.

Завершая встречу, премьер-министр Ульяновской области Владимир Разумков от лица властей выразил готовность помочь в решении поставленных вопросов и поручил профильному ведомству подготовить соответствующие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, опыт Ульяновской области в сфере поддержки семьи, материнства и детства отмечен на федеральном уровне.