Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение для The Elder Scrolls V: Skyrim, которое добавляет в ролевую экшн-игру высокодетализированные текстуры драконов. Об этом 29 июня сообщает портал GamesRadar.

TES V: Skyrim Скриншот с YouTube

Мод под названием Bellyaches 16K-8K Dragon Replacer Pack можно скачать на портале NexusMods, его разработкой занимается группа пользователей, известных под никами wrig675, XilaMonstrr и I2edShift. Дополнение добавляет в игру текстуры для драконов, «очищенные от артефактов сжатия и увеличенные до максимального разрешения 8K». Фактически, мод позволяет игрокам подойти к драконам в Skyrim и рассмотреть вблизи чешуйки на их шкуре.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиаст превратил The Elder Scrolls V: Skyrim в популярную игру Red Dead Redemption 2 в жанре вестерна. Другой моддер добавил в Skyrim тигровых крыс-компаньонов.

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