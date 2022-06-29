Тольятти, Самарская область, , 15:25 — REGNUM Реализацию двух новых проектов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» одобрили члены экспертного совета этой инвестиционной площадки. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

ОЭЗ «Тольятти» Oeztlt.ru

Сообщается, что одно из предприятий намерено создать высокотехнологичное производство по термической обработке металлопродукции и нанесению покрытий на металлы. Согласно планам, мощность нового завода к 2030 году достигнет 847 тонн готовой продукции ежегодно. Возведение завода планируется в два этапа: запустить первую очередь планируется в 2023 году, вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

«Отрасль металлообработки в свое время была хорошо представлена в Самарской области, и мы ведем последовательную работу по ее восстановлению. В этой связи отрадно, что на территории ОЭЗ начинает формироваться специализированный кластер металлообработки, в который с учетом нового резидента входят уже три компании», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Отмечается, что второй проект планируют реализовать в IT-сфере. Запустить предприятие планируют к концу 2023 года.

Богданов сообщил, что новый резидент особой экономической зоны будет способствовать дальнейшему развитию цифровизации всех сфер жизнедеятельности и бизнеса в области.

Сообщается, что два новых инвестора намерены направить на реализацию своих проектов свыше 440 млн рублей.