Пекин, , 15:35 — REGNUM Если агрессивная политика прибалтийских стран доведёт их до конфликта с Россией, НАТО может «принести в жертву» их интересы. Так считают обозреватели китайского издания Global Times Чжан Хуэй и Ван Хэньи.

НАТО Nato.int

Литва, Латвия и Эстония не раз просили НАТО обновить стратегию по «защите» Прибалтики и укрепить обороноспособность региона. Но альянс «придаёт большее значение интересам 12 стран-основателей», отмечает военный эксперт Сун Чжунпин, и пожертвует прибалтийскими странами в случае эскалации с Россией.

По его мнению, НАТО не направит в Прибалтику военных, а будет только помогать оружием в случае, если эти три страны спровоцируют конфликт. Сун Чжунпин также считает, что НАТО грозит распад в 2024 году в случае, если демократы потеряют позиции, а Джо Байдена не изберут повторно президентом США.

«Если Дональд Трамп выиграет в 2024 году, то лучшим решением для НАТО будет то, что США потеряют всякий интерес к блоку. Вероятнее всего, США выйдут из объединения или даже попытаются ликвидировать его», — заключил военный эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит стран НАТО стартовал 28 июня в Мадриде. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что его участники объявят Россию «угрозой миру и стабильности».

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