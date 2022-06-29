29 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Особа, известная под псевдонимом Чжэмао, более 10 лет трудилась над наполнением китайской Википедии материалами о русской истории, написала более двух сотен собственных статей и отредактировала еще многие сотни.

Филипп Попов, , 16:14 — REGNUM Буквально на днях стало известно, что стараниями всего одной китаянки китайская Википедия стала источником такой информации о русской истории, какую невозможно сыскать ни в русскоязычной части этой онлайн-энциклопедии, ни в серьезных трудах историков.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

Особа, известная под псевдонимом Чжэмао, более 10 лет трудилась над наполнением китайской Википедии материалами о русской истории, написала более двух сотен собственных статей и отредактировала еще многие сотни.

И вот недавно Ифань, писатель, автор фэнтези-произведений, решил поискать творческого вдохновения в исторических событиях и обратился для этого к китайской Википедии. И прочитал там о таких захватывающих дух событиях, перед которыми и значительная часть фэнтези блекнет.

Кому из нас не известно со школьной скамьи о борьбе между Московским и Тверским княжествами в средневековой Руси во времена ордынского ига? Пожалуй, об этом сюжете помнят даже те, кто после окончания школы обходил историю десятой дорогой. Но о том, что увидел в китайской Википедии Ифань, слыхом не слыхивали даже люди, защищавшие диссертации о противостоянии Москвы и Твери.

Оказалось, что яблоком раздора между двумя средневековыми русскими княжествами послужил серебряный рудник Кашен, обнаруженный на изначально подконтрольной тверским князьям земле. Рудник этот оказался потрясающе богатым, на добыче серебра в нем трудилось около 30 тысяч рабов и 10 тысяч вольноотпущенников. И естественно, подобный кладезь не мог не привлечь внимания московских князей, которые и начали череду войн, длившихся аж 180 лет, с 1305 по 1485 год (куда там Столетней войне между Англией и Францией!), и увенчавшихся-таки победой Великого княжества Московского. И этот рудник продолжал еще многие столетия обеспечивать казну Русской державы, исчерпавшись только в середине XVIII века — воистину, за такой приз стоило бороться два века.

«Федорчукова рать» 1327 г. в миниатюре к «Повести о Сергие Радонежском» из Лицевого летописного свода

Ифань увлекся темой не на шутку и принялся все глубже и глубже погружаться в драматичные, но малоизвестные страницы русской средневековой истории. Все больше и больше он узнавал нового о сечах злых и великих, о разных личностях, так или иначе связанных с Кашенским рудником и борьбой за него. Благо недостатка в информации не было — в китайской Википедии обнаружились сотни тесно взаимосвязанных статей, правда написанных не очень увлекательно, языком весьма суконным.

Вот только чем больше Ифань вникал в сюжет, тем сильнее становились сомнения в его историчности. Переходя в русскоязычный и англоязычный сегмент Википедии, Ифань видел, что в них либо вообще нет статей по темам, на которые в китайском сегменте написаны многие десятки тысяч знаков, либо есть куцые заметки. А даже не зная русского и английского языков, трудно поверить, что они настолько превосходят китайский в информационной емкости, что по-русски или по-английски можно уместить в пару тысяч знаков то, на что в китайском уходит под сотню тысяч или даже больше. Да и ссылки под китайскими статьями порой наталкивали на подозрения — так, по сноске под отрывком о способах горной добычи в Средневековье открывалась статья о способах… в нашем XXI столетии, с применением современных технологий. Изобретательны были средневековые русские шахтеры, ничего не скажешь.

Ифань принялся делиться своим недоумением по-поводу прочитанного в социальных сетях. Отметил он и то, что статьи о русской истории в китайской Википедии более подробны, чем в русской или английской, и то, что личности, отсутствующие в русском и английском сегментах, в статьях китайского сегмента до того ловко намешаны с не вызывающими сомнения историческими деятелями, что оказывается не так-то просто вымышленных персонажей обнаружить. И пришел к выводу, что вообще Кашенский рудник вымышлен.

Участники Википедии провели расследование, вскрывшее весь масштаб мистификации, совершенной одним пользователем. Этот пользователь, используя не менее четырех ложных аккаунтов, с 2010 года масштабно мистифицировал историю России, а заодно и китайской династии Цин. Общий объем текстов, написанных с уже забаненных аккаунтов, шел на многие миллионы слов. По имени одного из аккаунтов мистификатора, а точнее мистификаторшу, стали называть Чжэмао. Также к ней быстро прикрепилось прозвище «китайский Борхес» (хотя тут скорее китайский Фоменко). В профиле Чжэмао указывалось, что она — дочь работавшего в России китайского дипломата, сама гражданка России и замужем за гражданином России, а также обладает ученой степенью по русской истории.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

Чжэмао начала свою деятельность по наполнению китайской Википедии фальсифицирующими историю статьями с написания статей с выдуманными сюжетами, связанными с действительной исторической личностью — Хэшенем, представителем влиятельного маньчжурского клана Нюхуру, ставшим фаворитом цинского императора Цяньлуна, а на исходе XVIII столетия и фактическим правителем Китая. Хэшень снискал себе сомнительную славу самого масштабного коррупционера в китайской истории. Но то ли вводить китайских читателей в заблуждение относительно родной истории оказалось очень непросто, то ли фигура Хэшеня наскучила Чжэмао — так или иначе дочь дипломата перешла в 2012 году на российскую историю. Поначалу она вносила правки в статьи об императоре Александре I, а потом открыла для себя средневековое московско-тверское противостояние, историю которого и подвергла самой обстоятельной и масштабной мистификации.

А недавно Чжэмао опубликовала в своей учетной записи в англоязычной Википедии письмо с извинениями, где объяснила свою кипучую двенадцатилетнюю деятельность… тягой к изучению истории. Также она сообщила, что никаких ученых степеней не имеет, а является домохозяйкой со средним образованием, и пообещала не заниматься подобными фальсификациями.

По заявлениям представителей Википедии по состоянию на 17 июня большинство созданных Чжэмао статей удалены, оставшиеся статьи переработаны другими участниками, а ее правки в остальных статьях убраны. Редакторы Википедии отмечают, что деятельность Чжэмао подорвала доверие к китайскому сегменту интернет-энциклопедии вообще.

Впрочем, у творчества Чжэмао появились и поклонники. Не то что бы они поверили в ее «исторические изыскания» — просто их впечатлил размах фантазии и обстоятельный подход к сочинению альтернативной истории. Многие пользователи даже высказали мысль, что Чжэмао могла бы опубликовать роман.