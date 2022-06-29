Луганск, 29 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Порядка 500 украинских боевиков и иностранных наемников сбежали из Лисичанска в контролируемый Киевом Северск, заявил 29 июня заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Буквально за сутки с 28 на 29 из Лисичанска прорвались в район Северска порядка 500 вэсэушников плюс наемники. То есть максимально они уходят из Лисичанска», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате действий российских войск в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода был полностью разгромлен украинский батальон.

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