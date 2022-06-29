Москва, , 15:20 — REGNUM Завтра, 30 июня, возле здания посольства Норвегии в Москве депутаты Госдумы и активисты ЛДПР проведут протестную акцию в связи с решением правительства Норвегии запретить доставку грузов в российские населенные пункты на островах Шпицберген, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Архипелаг Шпицберген Анна Горохова © ИА REGNUM

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Архипелаг считается норвежской территорией, однако по договору от 1920 г. в силу его особого международно-правового статуса доступ на Шпицберген имеют и другие страны, но на практике этим пользовалась только Россия, которой принадлежат три населенных пункта на островах.

Особый статус Шпицбергена сыграл значимую роль во внешней политике Норвегии, отмечают в ЛДПР. Так, он стал поводом для вступления страны в НАТО, а также для множества примеров выражения недовольства со стороны Осло из-за активности России на архипелаге.

В мае 2022 г. Норвегия приняла закон о таможне на Шпицбергене, а в июне приступила к блокировке доставки грузов в российские города. Де факто это можно считать разрывом 102-летнего договора, а значит Шпицберген вновь становится спорной территорией, делают вывод в ЛДПР.

Парламентарии от ЛДПР намерены указать норвежским дипломатам на возможные опасные последствия подобного незаконного поведения норвежских таможенников на Шпицбергене.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв также отметил, что Норвегия, в соответствии с международными соглашениями, не вправе ограничивать такие поставки, как продукты, медикаменты, одежда и оборудование.

В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций. Вместе с тем речь идёт о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте.

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