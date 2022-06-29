Ижевск, , 15:19 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется по статье о применении насилия против представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Злая собака (сс) freegr

Мужчина признал вину в совершенном преступлении в полном объеме. С учетом собранной доказательной базы утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. Водителю не понравились действия правоохранителей, и он натравил на них собаку. Один из них получил телесные повреждения, в связи с чем полицейским пришлось применить табельное оружие в отношении собаки.

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