Москва, 29 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Крупные китайские производители, как и банковская система Китая встроены в мировой рынок, соответственно, зависят от ситуации на нём, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Julian Buijzen Китайские товары

«Китайские поставщики стараются занять известную позицию — сохранить всё, что есть и приумножить для получения максимальной выгоды.

Поэтому они осторожно выстраивают логистику вокруг санкций. Взвешивают экспортные объемы в Россию и на рынок США и Европы.

Пытаются получить свои выгоды с обеих сторон», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт товаров из Китая в Россию с конца февраля по конец мая 2022 года сократился на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.