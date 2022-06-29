Калуга, , 15:24 — REGNUM В Калужской области за пять месяцев 2022 года удалось добиться снижения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 41,9% — с 167 до 97. Число несовершеннолетних преступников из категории учащихся снизилось на 34,4% — с 61 до 40. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание комиссии по профилактике правонарушений при правительстве региона 29 июня.

В центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 40.мвд.рф

Главная тема обсуждения — организация системной работы с детьми и подростками в сфере профилактики правонарушений. По данным министерства образования и науки области, во всех образовательных организациях проведены мероприятия, способствующие развитию у детей и молодежи чувства патриотизма. В частности, с марта по май 2022 года проведены акции «Письмо солдату», конкурс «На защите мира», конкурс «Добро не уходит на каникулы», телемост «Будем жить!», флешмоб детских хоров «Я гражданин России!», Всероссийский урок добровольчества, Всероссийская акция «Сад Памяти», Всероссийская акция «Zадобро». В регионе активно развивают свою деятельность региональные отделения волонтерских движений: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтерская рота», «Волонтеры культуры». В настоящее время каждый четвертый школьник области — волонтёр.

Учреждения культуры, расположенные на территории региона, также работают по профилактике подростковой преступности. Большой популярностью пользуется у подростков «Пушкинская карта», ресурсы которой позволяют побывать практически во всех музеях и учреждениях культуры. В настоящее время карта есть у более чем 70% школьников. Государственными и культурно досуговыми учреждениями создана система детских фестивалей и конкурсов, способствующих творческому развитию детей и отвлечению их от асоциального поведения.

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