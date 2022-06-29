Париж, , 15:17 — REGNUM Во Франции, чтобы справиться с растущими ценами на электроэнергию, некоторые муниципалитеты решили отключать уличное освещение в ночное время, сообщает Franceinfo.

Дворовое освещение Александр Погожев © ИА REGNUM

В 14 муниципалитетах Валь-д’Уаз уличное освещение будет отключено с 1 июля, с 1:30 до 4:30. Это первый шаг к экономии энергии для городов, но, прежде всего, хороший способ сократить государственные расходы. Цена на электроэнергию действительно резко возросла, а годовой счет за общественное освещение может подскочить на 55%.

«Если мы будем держать освещение включенным всю ночь, цены вырастут с 1,8 до 2,8 млн евро», — заявил Янник Бодек, мэр Кормей-ан-Паризи (Валь-д’Уаз).

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