Томск, 29 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В результате пожара в пятиэтажном доме в Томске погиб малолетний ребёнок. Сообщение о возгорании поступило в МЧС днём 29 июня, передаёт портал «VTomske» со ссылкой на данные ведомства.

2968288 Пожар

Прибывшие на место спасатели при помощи специальных устройств вывели из горящей квартиры 17-летнюю девушку. Она получила отравление лёгкой степени тяжести.

«Также пожарными вынесен на руках мальчик 2019 года рождения. Он скончался в карете скорой помощи», — цитирует издание сообщение регионального управления МЧС России.

Пожар был ликвидирован за 20 минут, площадь возгорания составила около 20 кв. метров. На месте работают специалисты.