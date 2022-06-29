Брянск, 29 июня 2022, 15:15 — REGNUM В Брянской области сбит украинский беспилотный аппарат, сообщил 29 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он рассказал в личном телеграм-канале, что ВСУ пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населённых пунктах Брянской области с целью запугать жителей.
«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.
Глава региона отметил, что подразделения ВС РФ на территории Брянской области находятся в режиме боевой готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский беспилотник сбили в Курской области.