Брянск, 29 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Брянской области сбит украинский беспилотный аппарат, сообщил 29 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Он рассказал в личном телеграм-канале, что ВСУ пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населённых пунктах Брянской области с целью запугать жителей.

«Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

Глава региона отметил, что подразделения ВС РФ на территории Брянской области находятся в режиме боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский беспилотник сбили в Курской области.