Москва, , 15:13 — REGNUM Та помощь, которую Китай сможет оказать России, во многом будет зависеть от тех вторичных санкций, которыми ему пригрозит Запад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Китай — не очень-то договороспособная страна. И всё будет зависеть от того, какими вторичными санкциями Запад будет грозить китайцам, — сказал он. — Китай уже не так активно идет на наш рынок. И детали самолетов не дает, и с банками проблема. Да, китайцы нам помогут наверняка. Но насколько интенсивной будет эта помощь? Покажет время. И потом, зачем китайцам создавать себе конкурента? Зачем им передавать нам технологии и строить в РФ заводы? Может быть, один-два завода они поставят, но я бы особо на китайскую помощь не рассчитывал. И, кроме того, до сих пор непонятно, сколько они запросят за такую помощь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, сколько времени может занять процесс перестройки российской экономики на новую модель.

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