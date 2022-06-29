Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Закреплении в Конституции России государственной идеологии может привести к новому расколу в обществе, которому как никогда необходимо единство перед лицом грозных внешних вызовов. Об этом 29 июня заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Он напомнил, что речь идет о предложениях пересмотреть статью 13 Конституции России, согласно которой в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

«Нынешний всплеск активности по поводу выработки и конституционного признания государственной идеологии представляется, как минимум, несвоевременным, а как максимум — опасным, поскольку он чреват очередным расколом на «белых» и «красных». А между тем сейчас как никогда нужна устойчивая внутриполитическая ситуация, что требует консолидации всех конструктивных сил общества», — считает Валерий Зорькин.

Он обратил внимание, что самыми активными сторонниками закрепления государственной идеологии являются представители левого фланга политических сил, которые ставят в центр такой идеологии идею социальной справедливости.

По мнению Зорькина, Конституция РФ позволяет воплотить в жизнь все основные социальные ожидания, связанные с идеей социальной справедливости, в том числе преодоление чрезмерного социального расслоения, борьбу с бедностью и безработицей, поддержку материнства, отцовства и детства, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, достойное пенсионное обеспечение, развитие общественного здравоохранения, культуры, науки и образования и другие.

«Я могу с ответственностью сказать, что Конституционный Суд делал, делает и будет делать всё возможное для более полной реализации соответствующих конституционных норм», — заверил Валерий Зорькин.

Он убеждён, что закрепленная Конституцией страны система ценностей «имеет общенациональное идеологическое значение, то есть выступает в роли идеологии конституционализма».