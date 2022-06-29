Сеул, , 15:15 — REGNUM Представители южнокорейская неправительственная организация «Борцы за свободную Северную Корею» запустили 28 июня в направлении КНДР 20 воздушных шаров с различным грузом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Таблетки

Сообщается, что в Северную Корею отправлены медикаменты (20 тыс. защитных масок, 80 тыс. таблеток обезболивающего средства, 30 тыс. таблеток витамина С).

Известно, что к шарам также был прикреплен банер на котором было написано «Мы отправляем вам лекарства для борьбы с эпидемией», а также «Давайте спасем северокорейских соотечественников, на которых наплевал Ким Чен Ын!».

Напомним, что неправительственная организация отправляла воздушные шары с медикаментами в КНДР в начале месяца.

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