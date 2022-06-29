Ашхабад, 29 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Каспийское море приобретает особую важность, когда наступает период нестабильности. Об этом 29 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Шестом каспийском саммите в Ашхабаде

NASA Каспийское море

«В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала», — сказал Токаев.

Он также заявил, что прикаспийские страны в ходе Актауского саммита доказали всему миру, что могут решать спорные вопросы мирно. Итогом этого стала Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, заключённая пятью странами.

Напомним, Актауский саммит прошел в казахастанском Актау в августе 2018 года. Тогда лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В ней акватория признаётся морем, а не озером, в результате чего на неё распространяются соответствующие условия международного права.