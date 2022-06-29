Москва, , 15:12 — REGNUM Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») признал, что импортозамещение в России будет «дороже и хуже», передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Андрей Макаров Duma.gov.ru

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«…В марте 2022 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров (ему приписывается) на совещании сказал фразу, ее передали все интернет-каналы: «Импортозамещение остановилось по причине невозможности приобрети импортные компоненты». Честно говоря, я подумал: «Наконец-то правду сказали!». Вопрос был только один — кто пойдет докладывать руководству страны, что это провалилось. Но уже через неделю Минпромторг опроверг данную информацию, сказав, что этого не говорили, и более того, настолько тщательно вымарали это из интернет-ресурсов, что сегодня может быть дан только один (вывод), значит и дальше будем отчитываться планами, а все импортозамещение у нас будет сводиться к тому, что будет дороже и хуже», — заявил Макаров в ходе обсуждения законопроекта об исполнении федерального бюджета за 2021 год.

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Такое заявление главы комитета Госдумы привлекло внимание парламентариев.

«Неожиданно. Видный единорос Макаров признал, что государственная программа по импортозамещению провалена. Понравилась его последняя фраза: будет дороже и хуже», — отметил депутат Госдумы Владимир Исаков (КПРФ) в телеграм-канале.

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