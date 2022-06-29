Чэнду, Китай, 6 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Администрация национального заповедника панд в китайской провинции Сычуань сообщили о завершении первого месяца адаптации трех бамбуковых медведей, вернувшихся на историческую родину из Японии.

Brad Панда

Панды Хай Бан, Ян Бан и Юй Бан впервые были представлены публике 5 июня. Животные пока не контактируют с другими медведями и находятся под постоянным присмотром зоологов. Животные родились в зоопарке Ширагамы в 2010 и 2012 гг., пишет «Жэньминь жибао».

Для того, чтобы панды быстрее адаптировались к новому дому, их сопровождает японский смотритель, который ухаживал за медвежатами с момента рождения. Кроме того, медведи пока едят только бамбук, выращенный в Японии, так как он немного отличается от китайского.

«Все три панды достигли половозрелого возраста. Именно поэтому медведи вернулись на родину, где им будут найдены партнеры», — сообщил журналистам исполнительный директор заповедника Чжан Хэминь.

Перед отъездом животных в Китай в Японии состоялась торжественная церемония прощания с медведями, которую посетили около 1,2 тыс. японских поклонников панд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Управление лесного хозяйства провинции Сычуань сообщило об обнаружении самки гигантской панды. Зоологи из Национального заповедника узнали бамбукового медведя — им оказалась шестилетняя самка по кличке Чжан Сян, выпущенная в дикую природу более трех лет назад.