Москва, 29 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Имевшую место DDos-атаку на сайт Роскосмоса можно квалифицировать как хактивизм — то есть во имя привлечения внимания, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Кибербезопасность

«Такой вывод напрашивается вследствие отсутствия информации от Роскосмоса о вымогательстве за остановку атаки.

Кроме того, сайт Роскосмоса никак не связан с продажами, то есть происки конкурентов также можно отбросить как основание DDoS-атаки.

Если оценивать уровень демонстрации силы, то сравнить акцию можно с игольным уколом», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт Федерального космического агентства подвергся DDoS-атаке во второй раз.