Рим, 29 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Решение Финляндии и Швеции стать членам Североатлантического альянса (НАТО) будет способствовать укреплению безопасности этого военно-политического блока. Об этом 29 июня говорится в заявлении премьер-министр Италии Марио Драги, которое обнародовала пресс-служба итальянского Совмина.

Александр Спиридонов Здание Роскосмоса

«Италия приветствует вступление Финляндии и Швеции в соответствии с статьей 10 Вашингтонского договора», — отметил в своём заявлении Драги.

При этом, в соответствии с указанной статьёй, страны — участницы альянса могут предлагать вступить в НАТО любому другому государству Европы, которое может развивать принципы этого военно-политического блока и «вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона».

Кроме того, итальянский премьер-министр назвал «демократическим» такое решение властей Финляндии и Швеции, которые являются членами ЕС и, по его словам, разделяют принципы НАТО.

Также Драги добавил, что две названные страны при вступлении в альянс укрепят характер этого блока, как якобы основанного на верховенстве закона и демократических ценностях и указал, что Финляндия и Швеция внесут значительный вклад в обеспечение безопасности и оборонительной миссии Североатлантического региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что военное присутствие Соединенных Штатов в Европе будет увеличено.