Саранск, , 15:08 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 23 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 115 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Подготовка к выходу в «красную зону» Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 68 650 случаев заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1391 человек, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы семь пациентов, накануне в больницы попали девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили также 13 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались десять жителей республики.