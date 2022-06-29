Уфа, , 15:09 — REGNUM Активизировать работу терминологической службы по устранению ошибок на вывесках зданий необходимо в Башкирии. Об этом 29 июня заявил первый заместитель премьер-министра правительства республики Азат Бадранов на заседании терминологической службы комиссии при правительстве региона по реализации республиканского закона о языках народов Башкирии.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Бадранов отметил, что деятельность терминологической службы очень важна для Башкирии, поскольку ее работа содействует развитию и сохранению башкирского языка как одного из государственных языков республики, а также упорядочению терминологии и терминообразования литературного башкирского языка.

«К сожалению, все еще встречаются грубейшие ошибки, обнаруженные на вывесках зданий муниципалитетов, магазинов, больниц и других учреждений. Это говорит о том, что комиссии необходимо активизировать работу в этом направлении. Без должного контроля над правильным употреблением терминов в различных сферах функционирования башкирского языка нам не обойтись», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра.

Отмечается, что каждому представителю данной комиссии было изготовлено удостоверение, которое поможет беспрепятственно выполнять работу.