Тбилиси, 29 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Жительница Нальчика Инса Огуз, обвиняемая российским правоохранительными органами в терроризме, прибыла из Грузии в Литву, сообщает 29 июня грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

16 июня Огуз было отказано во въезде на территорию Грузии, так как грузинские власти посчитали, что она даёт о себе заведомо ложные сведения. С тех пор Огуз находилась на нейтральной полосе вблизи КПП «Дарьял». Грузинская оппозиция и омбудсмен Нино Ломджария требовали предоставления ей политического убежища в Грузии, однако официальный Тбилиси отказывался предоставить ей, как подозреваемой в международном терроризме, статус беженца.

За Огуз вступился литовский посол в Грузии, который заявил о готовности официального Вильнюса предоставить ей политическое убежище. Поэтому 27 июня грузинские власти позволили Огуз въехать на территорию Грузию, и на следующий день она вылетела из тбилисского аэропорта в Литву.

Напомним, блогер из Кабардино-Балкарии Инса Огуз (Инса Ландер) является в РФ фигурантом уголовного дела по статье «Содействие террористической деятельности» и объявлена российскими властями в международный розыск.