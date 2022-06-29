Макеевка, ДНР, , 15:07 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточнятся, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ был сбит в регионе.