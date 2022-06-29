Салехард, , 15:06 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 29 июня за сутки госпитализировали одного человека с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регионального оперштаба, всего госпитализировано с коронавирусом 37 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 15 человек. Заразились коронавирусом шестеро ямальцев. Среди вахтовиков с COVID-19 выявили двух человек.

С начала пандемии в ЯНАО на 29 июня зарегистрировано 137 265 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 959 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале госпитализировали за сутки пять человек с коронавирусом