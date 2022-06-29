Москва, , 15:05 — REGNUM Очевидно, что уход большинства западных компаний с российского рынка — это результат того, что собственники и менеджмент конкретной компании сдался под напором администрации США, руководства Еврокомиссии и национальных правительств, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом очевидно, что факт ухода с рынка оборачивается для компаний, а, следовательно, для ее акционеров и собственников, значительными убытками, возместить которые на мировом рынке в современных условиях весьма сложно.

Что касается, так желаемого для Вашингтона и Брюсселя, пропагандистского эффекта, то он от таких демаршей оказывается ничтожным. Россияне несмотря на наличие значительного числа поклонников конкретных ушедших брендов на улицы так и не вышли и рейтинги власти не только не снизились, а наоборот возросли.

В этой связи большинство ушедших и уходящих с рынка компаний ищут способ уйти не уходя. Суть этого способа заключается в следующих вариантах:

1) передать бизнес в России российскому же менеджменту с возможностью в довольно отдаленной перспективе для западного собственника вернуться к управлению компанией;

2) продать бизнес компании из дружественных или нейтральных к России стран с возможность обратного выкупа опять-таки в отдаленной перспективе;

3) продать бизнес по символической цене российской компании также с возможностью обратного выкупа в отдаленной перспективе;

4) официально уйти, а не официально, через офшорные компании и российских посредников осуществлять параллельный импорт своей продукции на российский рынок;

5) официально уйти с рынка, неофициально не участвовать в процессе параллельного импорта, но и не препятствовать ему.

Практика прошедших трёх месяцев показывает, что большинство западных компаний официально выбирают первые три варианта, хотя наличие обратных опционов в соглашениях о продаже компаний официально не озвучиваются.

Четвёртый и пятый вариант также используется, но никаких заявлений по этому поводу ни западные компании, ни их отечественные контрагенты не делают. За исключением торговых компаний «М-Видео» и «Эльдорадо», «Связной» и другие, которые уже объявили о начале продаж техники завезённой по параллельному импорту.

В этой связи очевиден вывод, что потеря российского рынка для западных компаний это большая проблема, которой они стремятся всячески избегать, а если избежать не удаётся они настроены искать варианты сохранения связи с отечественным рынком», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников заявил, что некоторые представители зарубежного бизнеса после ухода с российского рынка тут же возвращаются в Россию.

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