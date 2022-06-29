Йошкар-Ола, 29 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 29 июня лечение получают 30 пациентов, из них у восьми человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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У всех пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 23 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние семи пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. Восемь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы три человека, выписаны четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июня выздоровели с начала пандемии 43 559 жителей республики, за последние сутки выписаны четыре человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 713 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.