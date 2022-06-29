Токио, 29 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Издательская компания Compile Heart и студия Sting выложили в Сеть новый трейлер стратегической ролевой игры с ролевыми элементами Fairy Fencer F: Refrain Chord. Ролик был опубликован 29 июня на портале Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В новом видео разработчики представили персонажей и рассказали о сюжете игры, они также достаточно подробно описали различные игровые системы. К сожалению, пока Compile Heart выпустила только трейлер на японском языке. Разработчики также напомнили геймерам, что игра выйдет 15 сентября 2022 года на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, a также на портативной Nintendo Switch.

Для справки: разработчики опубликовали первый трейлер Fairy Fencer F: Refrain Chord 19 мая 2022 года. Тогда они отметили, что в новой игре франшизы появятся многие персонажи из предыдущих игр серии. Оригинальная Fairy Fencer F вышла 10 октября 2013 года на PlayStation 3 и ПК.