Йошкар-Ола, , 15:03 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 29 июня выздоровели с начала пандемии 43 559 жителей республики, за последние сутки выписаны четыре человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 713 случаев заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 28 июня лечение получал 31 пациент, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех пациентов диагностирована пневмония.