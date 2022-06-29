Владикавказ, 29 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Транскавказскую автомагистраль (Транскам) на участке населённый пункт Бурон — северный портал Рокского тоннеля в Северной Осетии расчистили от последствий камнепадов и селей и готовят к возобновлению движения на ней. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РСО-Алания.

koriosif Транскавказская автомагистраль

«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств … с 15 часов 30 минут», — говорится в сообщении от службы спасателей.

Участок был закрыт с 27 июня. Из-за того, что несколько дней в регионе были ливни, работы по расчистке дороги было опасно проводить, так как был риск новых обрушений. .

Напомним, Транскам — это единственная дорога, которая соединяет Россию с Южной Осетией.