Париж, , 14:59 — REGNUM Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр вновь обратился к крупнейшим энергетическим и транспортным компаниям страны, призывая их использовать часть огромных прибылей, чтобы помочь населению справиться с высокой инфляцией.

Прибыли Pixabay.com

Нынешний взлет цен на энергоносители снижает покупательную способность обычных людей, но при этом способствует рекордным прибылям некоторых компаний, что побуждает правительства отдельных стран вводить налог на сверхприбыли, как это сделала Великобритания в отношении производителей газа и нефти.

Франция пока что не принимает подобных мер, а лишь призывает компании снизить цены для потребителей, оставляя в силе угрозу введения налога на сверхприбыли.

«Некоторые компании в таких секторах, как энергетика или транспорт, во время кризиса получили прибыль… Я хочу, чтобы они предоставили мне убедительные предложения о том, как им вернуть часть своей прибыли французскому народу», — сказал Ле Мэр в интервью телеканалу C News. Если же компании решат ничего не делать, «то мы возьмем ответственность на себя», — добавил он.

В понедельник 27 июня Ле Мэр призвал энергетического гиганта TotalEnergies, который, по данным ожиданиям аналитиков, получит за этот год чистую прибыль около 29 млрд евро, продлить и увеличить скидки на топливо.

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