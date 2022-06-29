Москва, 29 июня 2022, 14:58 — REGNUM Со временем удастся возобновить полноценную работу дипмиссий России и Греции, здравый смысл возобладает, заявила 29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Захарова также добавила, что посольство России в Афинах и генконсульство в Салониках продолжают в полном объеме оказывать консульские услуги, в том числе выдачу виз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Греции заявили, что недружественные действия инициировала Греция, так что на ней и лежит «вся полнота ответственности».
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